Немецкая пресса: ВСУ передадут катарские САУ PzH 2000 САУ PzH 2000Немецкие власти намерены реализовать очередную схему по оказанию военной помощи Украине.
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Немецкая пресса: ВСУ передадут катарские САУ PzH 2000 САУ PzH 2000Немецкие власти намерены реализовать очередную схему по оказанию военной помощи Украине.
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