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Вартарян про бой с Резниковым: «У него есть хорошие стороны, моя задача их нивелировать»

Эдуард Вартанян поделился своим впечатлением о сопернике по финалу гран-при АСА Артеме Резникове: «Сам факт, что Артем – финалист, значит он заслужил.

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