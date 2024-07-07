В каких регионах России будет действовать запрет на продажу алкоголя 8 июля? Владислав ВислВ Российской Федерации 8 июля отмечается особенный день, который занимает особое место в календаре многих семей — это День семьи, любви и верности.
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