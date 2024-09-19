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По окончании спецоперации российская армия будет самой профессиональной в мире

По окончании спецоперации российская армия будет самой профессиональной в мире

По окончании спецоперации российская армия будет самой профессиональной в мире.Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

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