По окончании спецоперации российская армия будет самой профессиональной в мире.Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
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