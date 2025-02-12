Стали известны результаты еще четырех стыковых матчей в Лиге чемпионов

12 февраля состоялись еще четыре стыковых матча Лиги чемпионов. Первым слотом стояло противостояние бельгийского "Брюгге" и итальянской "Аталанты", в котором коллектив из Бельгии неожиданно одержал победу со счетом 2:1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии