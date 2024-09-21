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Забрали и вытащили зубы: Катя Лель показала дом, в котором встретила инопланетян

Забрали и вытащили зубы: Катя Лель показала дом, в котором встретила инопланетян

Российская певица Катя Лель давно призналась, что в жизни ей пришлось встретиться с инопланетянами. Пришельцы прибыли к ее дому в Нальчике, забрали певицу на корабль, вынули зубы, а затем вернули на Землю.

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Комментарии
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Виктор Галкин
Не фига, накрыло старушку 🤣🤣🤣
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14 час.

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