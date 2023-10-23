Конкурс по отбору кандидата на должность генпрокурора: повестка ВСП

Высший совет прокуроров (ВСП) собрался сегодня утром на заседание. На повестке дня три вопроса. Среди них – утверждение Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору кандидата на должность генерального прокурора, отмечает Noi.
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