Как провести и отметить сегодняшний день правильно — рассказываем подробно! фото: PhotoXPress.ru / Legion MediaКакой сегодня праздник 23 сентября в церковном православном календаре — второй из пяти дней попразднства Рождества Пресвятой Богородицы.
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