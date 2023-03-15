В Краснодарском крае следователи направили в суд уголовное дело о мошенничестве

Следственным подразделением (Карасунский округ) СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 57-летнего жителя Майкопа по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.