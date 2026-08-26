Москва 2026: офисный рынок смещается в сторону качества и новых деловых кластеров

Рынок офисной недвижимости Москвы в 2026 году продолжает меняться не вширь, а вглубь. После периода активного ввода площадей ключевым фактором становится уже не объем нового строительства, а его качество, локация и способность соответствовать изменившимся требованиям бизнеса.