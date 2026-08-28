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В «Скале» ВСУ зафиксированы первые потери из числа женщин-заключённых

В «Скале» ВСУ зафиксированы первые потери из числа женщин-заключённых

В зоне СВО зафиксированы первые случаи уничтожения женщин с судимостью, привлечённых к службе в полку «Скала» ВСУ.

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