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Мэр Днепра Филатов назвал Арестовича «помойным ртом» после его слов о причастности ВСУ ко взрыву дома

Мэр Днепра Филатов назвал Арестовича «помойным ртом» после его слов о причастности ВСУ ко взрыву дома

Мэр Днепра Борис Филатов нелестно охарактеризовал спикера руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича который публично заявил, взрыв жилого дома в Днепропетровске произошел в результате действий противовоздушной обороны Украины.

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