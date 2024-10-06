Медведев: Минск может обратиться за поддержкой к РФ при нападении Украины

Если предложение украинского депутата Олега Дунды о «переносе войны» в Белоруссию будет реализовано, у Минска появится право обратиться к России за разрешением на использование тактического ядерного оружия (ТЯО).
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