Турецкий ЦБ сейчас даже не рассматривает возможность снижения ставок

Центральный банк Турции не рассматривает снижение ставок в настоящее время, так как преждевременное смягчение может вновь разжечь инфляцию и продлить экономические трудности, заявил заместитель управляющего ЦБ Джевдет Акчай в интервью Reuters.
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