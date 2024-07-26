Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Турецкий ЦБ сейчас даже не рассматривает возможность снижения ставок

Центральный банк Турции не рассматривает снижение ставок в настоящее время, так как преждевременное смягчение может вновь разжечь инфляцию и продлить экономические трудности, заявил заместитель управляющего ЦБ Джевдет Акчай в интервью Reuters.

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