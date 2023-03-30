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Сорокин повторил рекорд Набокова по победам в марте в составе «Айлендерс»

Сорокин повторил рекорд Набокова по победам в марте в составе «Айлендерс»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин смог повторить рекорд Евгения Набокова по победам за клуб. Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов в пользу «Айлендерс».

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