Сорокин повторил рекорд Набокова по победам в марте в составе «Айлендерс»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин смог повторить рекорд Евгения Набокова по победам за клуб. Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 2:1 после серии послематчевых буллитов в пользу «Айлендерс».