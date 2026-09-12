Иран выдвинул США условия для возобновления движения через Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 12 сентября, ФедералПресс. Тегеран связал открытие Ормузского пролива с действиями США. По данным агентства Tasnim, Иран передал американской стороне через посредников семь условий, выполнение которых, как утверждает источник, необходимо для возобновления движения через пролив.
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