Иран выдвинул США условия для возобновления движения через Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 12 сентября, ФедералПресс. Тегеран связал открытие Ормузского пролива с действиями США. По данным агентства Tasnim, Иран передал американской стороне через посредников семь условий, выполнение которых, как утверждает источник, необходимо для возобновления движения через пролив.