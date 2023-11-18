Врачи нашли четыре травы для снижения холестерина и улучшения сосудов

Иностранные врачи назвали травы, которые снижают уровень холестерина и улучшают сосуды Подорожник. Считается, что шелуха семян (псиллиум) одного из видов этого растения может уменьшать показатели «плохого» холестерина (ЛПНП).
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