Инфляция: ниже 8% не будет

Текущая инфляция постепенно замедляется, но экономисты и аналитики считают, что это временное явление: она вернется к предыдущим значениям, как бывало уже не разКИРИЛЛ КУХМАРЬ/ТАСС Рост потребительских расходов снова опережает инфляциючитайте на monocle.