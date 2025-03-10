Инфляция: ниже 8% не будет

Текущая инфляция постепенно замедляется, но экономисты и аналитики считают, что это временное явление: она вернется к предыдущим значениям, как бывало уже не разКИРИЛЛ КУХМАРЬ/ТАСС Рост потребительских расходов снова опережает инфляциючитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии