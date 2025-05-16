Оперативники выявили в Красноярском крае факты хищения электроэнергии для майнинга и получения взятки за оказание покровительства добытчикам криптовалюты

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю установлено, что житель Сосновоборска, являющийся администратором продовольственной базы, установил там стороннюю конструкцию электросчётчика.
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