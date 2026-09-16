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ТАСС

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Путин: Россия знает, за что сражается

Путин: Россия знает, за что сражается

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россияне сейчас знают, в чем их долг и за что сражается их Родина. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии дня выборов.

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