Газа: пауза в военных действиях – как провал израильского блицкрига

ЮРИЙ БОРИСОВ Бессмысленное и беспощадное вторжение в Газу оказалось полностью несостоятельным как в военном, так и в политическом отношениях Итак, Израиль и ХАМАС вроде бы договорились о перемирии в секторе Газа.
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