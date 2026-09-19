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Журнал «Профиль»

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Путин поздравил Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии

Путин поздравил Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии

Убедительная победа на выборах подтвердила высокую степень доверия к Марату Камболову со стороны югоосетинских граждан, заявил в субботу, 19 сентября 2026 года, президент России Владимир Путин.

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