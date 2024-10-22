В России планируют сократить количество парковок около жилых домов

С 2026 года в России могут существенно сократить количество парковочных мест около жилых домов. Правительство планирует ввести гибкое нормирование машино-мест в проектах многоэтажной застройки, пишут Известия.
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