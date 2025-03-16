Ностальгия по Родине или как Дмитрий Колдун жарит картошку в сердце Италии Юлия ЧелкановаИзвестный белорусский певец Дмитрий Колдун отправился в Италию вместе с семьей, надеясь насладиться местной кухней и провести время за роскошным отдыхом.