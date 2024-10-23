Мошенничество в Братске: телефонные аферисты обогатились на 5 млн рублей

В Братске телефонные аферисты похитили около 5 миллионов рублей у местных жителей. Больше всего пострадала 63-летняя бизнес-леди из Падунского района, которая около двух недель назад потеряла 3,3 миллиона рублей.
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