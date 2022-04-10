Советник главы "Нафтогаза": Киев намерен полностью отказаться от закупок газа в ЕС

Советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что Киев собирается полностью отказаться от закупок газа у стран Европейского союза за счет более жесткой экономии, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на эфир телеканала "Украина 24".
Советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что Киев собирается полностью отказаться от закупок газа у стран Европейского союза за счет более жесткой экономии, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на эфир телеканала "Украина 24".
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