Советник главы "Нафтогаза": Киев намерен полностью отказаться от закупок газа в ЕС

Советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что Киев собирается полностью отказаться от закупок газа у стран Европейского союза за счет более жесткой экономии, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на эфир телеканала "Украина 24".