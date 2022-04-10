Газета.ру

6 833 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Советник главы "Нафтогаза": Киев намерен полностью отказаться от закупок газа в ЕС

Советник главы "Нафтогаза": Киев намерен полностью отказаться от закупок газа в ЕС

Советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что Киев собирается полностью отказаться от закупок газа у стран Европейского союза за счет более жесткой экономии, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на эфир телеканала "Украина 24".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх