НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

В Казани к 283-летию Державина возложили цветы к памятнику поэта

В Казани к 283-летию Державина возложили цветы к памятнику поэта

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ» Сегодня в Лядском саду в Казани прошла церемония возложения цветов к памятнику Гавриилу Романовичу Державину, приуроченная к 283-й годовщине со дня рождения великого русского поэта и государственного деятеля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии