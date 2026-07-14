В Казани к 283-летию Державина возложили цветы к памятнику поэта

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ» Сегодня в Лядском саду в Казани прошла церемония возложения цветов к памятнику Гавриилу Романовичу Державину, приуроченная к 283-й годовщине со дня рождения великого русского поэта и государственного деятеля.