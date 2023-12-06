На бывшем молельном доме крымчаков в Евпатории установят мемориальную доску

Крымское общество крымчаков «Къырмачахлар» обратилось в Общественную палату Крыма с просьбой оказать поддержку в получении разрешения на установку мемориальной доски на бывшем молельном доме крымчаков в Евпатории.
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