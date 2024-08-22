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Российские силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников

Российские силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 22 августа, пресекла очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России.

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