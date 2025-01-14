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Власти Норвегии расширили список безопасных регионов Украины

Власти Норвегии расширили список безопасных регионов Украины

Норвежское правительство расширило список украинских регионов, которые оно считает безопасными, что означает, что жители этих областей не будут считаться беженцами в Норвегии и не смогут получать государственную помощь.

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