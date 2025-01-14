Власти Норвегии расширили список безопасных регионов Украины

Норвежское правительство расширило список украинских регионов, которые оно считает безопасными, что означает, что жители этих областей не будут считаться беженцами в Норвегии и не смогут получать государственную помощь.
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