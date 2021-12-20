Подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик студенческих патриотических клубов

С 17 по 19 декабря в Ростове проходил его очный этап. Организаторами конкурса выступили Министерство науки и высшего образования России, Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» и Российский Союз Молодежи.
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