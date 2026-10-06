Военэксперт: ВСУ могли атаковать Подмосковье с территорий Черниговской и Сумской областей

Украинские диверсанты намеревались помешать прилету нескольких самолетов из Турции в столицу России Беспилотники, долетевшие до Подмосковья, могли быть запущены Вооруженными силами Украины с территорий Черниговской и Сумской областей, а также из Харькова, предположил в беседе с "Абзацем" член экспертного совета организации "Офицеры России", капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.