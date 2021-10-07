Рейтинг Байдена упал до рекордных значений

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его пребывания на посту, показывает опрос, проведенный Квиннипэкским университетом.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии