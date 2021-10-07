Мировое обозрение

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Рейтинг Байдена упал до рекордных значений

Рейтинг Байдена упал до рекордных значений

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его пребывания на посту, показывает опрос, проведенный Квиннипэкским университетом.

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