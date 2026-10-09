Водитель сбил детей в Алматинской области и скрылся

В Алматинской области задержан водитель, совершивший наезд на группу детей, сидевших на бордюре, после чего покинувший место ДТП.
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