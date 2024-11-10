Под церковью в Мексике обнаружен древний «портал» в мир мёртвых

Археологи в Мексике обнаружили «портал» в мир мёртвых под фундаментом церкви Сан-Пабло-Апостол в древнем городе Митла, сообщает 10 ноября РИА Новости, со ссылкой на исследование Национального института антропологии и истории Мексики.