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Орловские новости

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Главный тренер ФК «Орел» объяснил гостевое поражение

Главный тренер ФК «Орел» объяснил гостевое поражение

Главный тренер ФК «Орел» Пётр Немов после поражения от дубля тульского «Арсенала» отметил ужасную реализацию моментов, которая, при равной игре, оставила команду без набранных очков.

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