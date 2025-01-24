М.Безпалов Трамп заявил, что введёт высокие пошлины на экспортные товары из России и принудит её к переговорам с Украиной, все либерутюги разом взвыли и заполонили всю Сеть и ТВ: «Кац сказал надо сдаваться!».
Обратная сторона «угроз» Трампа России
Комментарии
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Людмила Фирстова
Эмма, а бывает война без потерь?
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10 час.
Александр Симаков
Если Вы понимаете русский язык, то могли заметить, что слово "мизинец" (его я заимствовал из комментария Акулова) взято в кавычки. Что касется непосредственено значения "мизинец" в моём комментарии, то это значит, что в России не объявлено военное положение, нет всеобщей мобилизации, Россия не применяет весь арсенал оружия, который имеется в её распоряжении (в том числе и атомное). А война на истощение ЗАПАДА - это тактика, избранная нашим военно-политическим руководством. В случае наступательной тактики потерь среди наших военнослужащих было бы в несколько раз больше. И вопили бы Вы о растущих кладбищах в несколько раз громче.
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8 час.
Э
Эмма
Вы - убежденный циник? Или от большого ума кощунствуете? Фу! Игнор.
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35 мин.
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