Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Обратная сторона «угроз» Трампа России

Обратная сторона «угроз» Трампа России

М.Безпалов Трамп заявил, что введёт высокие пошлины на экспортные товары из России и принудит её к переговорам с Украиной, все либерутюги разом взвыли и заполонили всю Сеть и ТВ: «Кац сказал надо сдаваться!».

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Эмма, а бывает война без потерь?
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10 час.
Александр Симаков
Если Вы понимаете русский язык, то могли заметить, что слово &quot;мизинец&quot; (его я заимствовал из комментария Акулова) взято в кавычки.  Что касется непосредственено значения &quot;мизинец&quot; в моём комментарии, то это значит, что в России не объявлено  военное положение, нет всеобщей мобилизации, Россия не применяет весь арсенал оружия, который имеется в её распоряжении (в том числе и атомное).  А война на истощение ЗАПАДА - это тактика, избранная нашим военно-политическим руководством. В случае наступательной тактики потерь среди наших военнослужащих было бы в несколько раз больше.  И вопили бы Вы о растущих кладбищах в несколько раз громче.
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8 час.
Э
Эмма
Вы - убежденный циник? Или от большого ума кощунствуете? Фу! Игнор.
Ответить
35 мин.

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