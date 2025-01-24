Обратная сторона «угроз» Трампа России

Александр Симаков

Если Вы понимаете русский язык, то могли заметить, что слово "мизинец" (его я заимствовал из комментария Акулова) взято в кавычки. Что касется непосредственено значения "мизинец" в моём комментарии, то это значит, что в России не объявлено военное положение, нет всеобщей мобилизации, Россия не применяет весь арсенал оружия, который имеется в её распоряжении (в том числе и атомное). А война на истощение ЗАПАДА - это тактика, избранная нашим военно-политическим руководством. В случае наступательной тактики потерь среди наших военнослужащих было бы в несколько раз больше. И вопили бы Вы о растущих кладбищах в несколько раз громче.