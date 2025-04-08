Логопед Абузарова рассказала, что спокойствие детей может быть тревожным сигналом

Логопед-дефектолог и руководитель коррекционных центров «Я-Логопед» Наталья Абузарова рассказала, что многие родители хотят «удобного» малыша, который не капризничает, спокойно играет в одиночестве и не требует постоянного внимания.
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