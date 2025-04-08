Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Аверков
    жуть....ещё памятников наркоманам не хватало...борецкому самому пора о своём памятнике позаботиться...Шоумен Стас Барец...
  • Владимир Сергеев
    Лучше в квадратных сантиметрах.В России предложа...
  • Eduard
    Всё по миру мечутся дуралеи!Переехавшую в ФРГ...

Логопед Абузарова рассказала, что спокойствие детей может быть тревожным сигналом

Логопед-дефектолог и руководитель коррекционных центров «Я-Логопед» Наталья Абузарова рассказала, что многие родители хотят «удобного» малыша, который не капризничает, спокойно играет в одиночестве и не требует постоянного внимания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх