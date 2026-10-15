Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М создается на принципиально новой технологической базе: обновлению подверглись 80% систем и оборудования, включая бортовое радиоэлектронное оборудование, системы управления самолетом и вооружением, навигационные системы и двигатели.
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