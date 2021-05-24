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Суд в Забайкалье взыскал с преподавателя ЗабИЖТа 450 тысяч рублей за взяточничество

Суд в Забайкалье взыскал с преподавателя ЗабИЖТа 450 тысяч рублей за взяточничество

Центральный районный суд г. Читы взыскал с преподавателя ЗабИЖТа 450 тысяч рублей за взяточничество. Он брал взятки от студентов за выполнение от их имени выпускных квалификационных работ и обеспечение их успешной защиты на итоговой комиссии.

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