В Рязани 9 и 10 апреля будут отключать горячую воду и отопление

Ограничение связано с проведением ремонта на теплосетях. 9 апреля до 16:00 ресурса не будет по следующим адресам: улицы Гайдара в доме № 2а; Гоголя в домах №№ 43/26, 45к1, 45к2; Корнилова в домах №№ 2а, 2б; Нахимова в домах №№ 2а, 2б; Ушакова в домах №№ 2а, 2б; Черновицкая в домах №№ 24к1, 25к1 ,27, 27к1, 27к2, 27к3, 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, а также в детском саду № 145 и в стоматологической клинике № 3 9 и 10 апреля из-за профилактических работ горячей воды не будет на улице Карла Маркса в доме № 3к2.