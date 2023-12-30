Что заменит утреннее кофе

Вам нравится это бодрящее чувство по утрам, которое наступает после чашечки кофе? И вы, конечно же, слышали, что кофе как-то не очень полезно для организма, и даже думали об его замене, но чем? Что бы дало немедленный заряд бодрости и придало энергии сонным зевающим утром? В природе есть всё в изобилии.