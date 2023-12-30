Вам нравится это бодрящее чувство по утрам, которое наступает после чашечки кофе? И вы, конечно же, слышали, что кофе как-то не очень полезно для организма, и даже думали об его замене, но чем? Что бы дало немедленный заряд бодрости и придало энергии сонным зевающим утром? В природе есть всё в изобилии.
Что заменит утреннее кофе
Комментарии
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Владимир Плотников
Кофе, виски, это мужской род. Кофе, не может быть утреннее, а может быть только утренний. Потому что, мужской род. А среднего рода, государство, гавно и министерство образования.
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7 час.
Людмила Речкина
Согласна, что кофе утренний, ибо относится к существительным мужского рода... Но во втором слове третьей строчки в корне - "о", а не "а".... А уровень образования не очень высок, к сожалению, у многих...И их речь тому яркое свидетельство...
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2 час.
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