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Велемудр. Мир тесен.

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Что заменит утреннее кофе

Что заменит утреннее кофе

Вам нравится это бодрящее чувство по утрам, которое наступает после чашечки кофе? И вы, конечно же, слышали, что кофе как-то не очень полезно для организма, и даже думали об его замене, но чем? Что бы дало немедленный заряд бодрости и придало энергии сонным зевающим утром? В природе есть всё в изобилии.

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Комментарии
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Владимир Плотников
Кофе, виски, это мужской род. Кофе, не может быть утреннее, а может быть только утренний. Потому что, мужской род. А среднего рода, государство, гавно и министерство образования.
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7 час.
Людмила Речкина
Согласна, что кофе утренний, ибо относится к существительным мужского рода... Но во втором слове третьей строчки в корне - &quot;о&quot;, а не &quot;а&quot;.... А уровень образования не очень высок, к сожалению, у многих...И их речь тому яркое свидетельство...
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2 час.

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