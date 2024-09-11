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Царьград

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В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП около Сосновки

В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП около Сосновки

В результате происшествия погиб водитель иномарки, а два его пассажира получили травмы.Под Новосибирском на автодороге "Новосибирск – Сосновка" минувшей ночью произошло смертельное ДТП.

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