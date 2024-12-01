11 лет в «покаянной яме», а в 50 - родила в тюрьме. Что ждало Салтычиху за все ее убийства

Дарья Николаевна Салтыкова – одна из наиболее безжалостных серийных убийц в российской истории. Учитывая масштабы содеянного ею, даже пожизненное заключение, к которому приговорили преступницу, кажется слишком мягким наказанием.
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