Союзник Эрдогана призвал Израиль не верить «своим американским дядям»

Израилю стоит одуматься и перестать доверять «своим американским дядям», заявил основной политический союзник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Партии националистического движения Девлет Бахчели, пишет 14 октября Cumhuriyet.
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