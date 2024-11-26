Huawei планирует с 2025 года полностью отказаться от Android в своих гаджетах

Huawei планирует с 2025 года полностью отказаться от Android в своих гаджетахHuawei Technologies Co. заявила, что со следующего года ее новые смартфоны и планшеты будут работать на операционной системе, лишенной технологии Android с открытым исходным кодом от Google.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии