В четырех районах Петербурга с 19 сентября ограничат дорожное движение

Речь идёт о Василеостровском, Пушкинском, Кировском и Московском В Василеостровском районе Петербурга с 19 сентября по 25 ноября ограничат движение транспорта по 14-15-й линиям от набережной Лейтенанта Шмидта до тупика у реки Смоленки, в Пушкинском районе с 19 по 22 сентября – по Жуковско-Волынской улице от Софийского бульвара до Железнодорожной улицы, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.