Глава СКР вмешался в проблему с реализацией жилищных прав воронежской сироты

Жительница региона, находящаяся в очереди на улучшение жилищных условий уже пять лет, сообщила, что несмотря на решение суда, вступившее в силу в марте этого года, ее права по улучшению жилищных условий до сих пор не реализованы.
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