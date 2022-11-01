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Александар Джорджевич об увольнении из «Фенербахче»: «Я не мог выбрать ни одного игрока»

Александар Джорджевич рассказал об увольнении с поста главного тренера «Фенербахче». Джорджевич возглавлял «Фенербахче» на протяжении сезона-2021/22.

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