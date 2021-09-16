Народный суд: в России хотят расширить полномочия присяжных заседателей

В ближайшем будущем в России могут расширить полномочия присяжных заседателей. В правительстве предложили наделить их правом рассматривать не только уголовные дела по тяжким и особо тяжким статьям, но также экономические преступления в сфере IT.
В ближайшем будущем в России могут расширить полномочия присяжных заседателей. В правительстве предложили наделить их правом рассматривать не только уголовные дела по тяжким и особо тяжким статьям, но также экономические преступления в сфере IT.
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